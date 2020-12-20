Студенты-медики имитировали спасение пострадавшего при ДТП

Тюменские волонтеры провели акцию "Не стой! Действуй!" 19 декабря во дворе ТюмГМУ. Актеры и добровольцы разыграли дорожную аварию, а студенты-медики оказывали первую помощь пострадавшим.

По сюжету, девушка переходила дорогу в неположенном месте, ее на большой скорости сбил автомобиль. Пострадавшая осталась жива, но у нее открытый сегментарный перелом обеих костей правой голени на границе средней трети, рана размером 4 на 7 сантиметров и торчащий из нее обломок, прикрытый сгустком крови. Студенты должны были ее спасти.

В другом задании пришлось проводить сердечно-легочную реанимацию. У каждой игровой станции свой сценарий, и студенты-медики не знали, какой именно достанется им.

"Это мероприятие стало тренировкой для студентов. Оно проверило их знания и навыки. Студенты-медики узнали, как отреагируют на ту или иную ситуацию", – отметила представительница общественного движения "Волонтеры-медики" в Тюменской области Ксения Буракова.

За действиями начинающих врачей следили волонтеры-медики, у которых есть сертификаты инструктора по первой помощи. Также на мероприятии присутствовали сотрудники станции скорой помощи и МЧС, пишет "Вслух.ру".

