Сервис "МегаФон Здоровье" стал доступен абонентам всех операторов

МегаФон

"МегаФон" провел глобальное обновление своего сервиса "МегаФон Здоровье". Теперь получить онлайн-консультацию врачей через мобильное приложение могут абоненты всех операторов связи, работающих в зоне +7. Услуга доступна по всей России и за ее пределами.

Год назад "МегаФон" первым среди мобильных операторов запустил пилотный проект в сфере телемедицины. Сейчас специалисты компании сделали сервис еще более удобным, расширили функционал и усовершенствовали его дизайн.

В частности, "МегаФон" отменил подписку за использование сервиса. Теперь клиенты имеют возможность оплачивать консультации только тогда, когда они необходимы. Стоимость срочной онлайн-консультаций с врачом составит 499 рублей, плановой консультации – 799 рублей, а запись на визит к врачу – 1799 рублей. При этом, покупая онлайн-консультацию со специалистом в нашем сервисе, пользователь получает скидку на очный визит к этому врачу в размере 500 рублей. Все пользователи могут оплатить услуги с помощью банковских карт, а абоненты "МегаФона" также могут перенаправить нужные средства со счета своего мобильного телефона.

С приложением "МегаФон Здоровье" можно связаться с врачом тремя способами: видеосвязь, аудиосвязь и чат. Срочную онлайн-консультацию с терапевтом можно получить круглосуточно. Ожидание соединения с врачом составит несколько минут.

"МегаФон всегда стремится быть на пике инноваций, и мы видим большие перспективы развития направления телемедицины в России. Реализация пилотного проекта показала, что наш сервис вызывает интерес у абонентов. Взяв лучшие наработки в индустрии и собственный опыт в данном направлении, мы обновили приложение "МегаФон Здоровье", сделав его более доступным, понятным и удобным", –прокомментировал директор по бизнесам и новым партнерствам компании "МегаФон" Ян Кухальский.

Помимо возможности оплаты услуг со счета мобильного телефона абоненты "МегаФона" получат и другие бонусы при использовании приложения. В частности, речь идет о предоставлении максимальной скидки при очном обслуживании пациентов в клиниках-партнерах, а также об обнулении трафика за использование "МегаФон Здоровья" в первом квартале 2019 года.

В приложении представлены сотни врачей из десятков медицинских сетей по всей России. Это практикующие специалисты, которые совмещают дистанционное общение с очными приёмами пациентов в клиниках.

Использование приложения "МегаФон Здоровье" (0+) не является медицинской услугой. Онлайн-консультация не заменяет очного приёма у врача. Постановка диагноза и назначение плана лечения возможно только на очном приёме в медицинских учреждениях.