Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю. Тюменцев ожидают десятки интересных мероприятий: вечеринки, концерты, спектакли. Осталось только выбрать.

Открытое первенство Тюменской области по фигурному катанию

Просто очень красивый спорт. В первый день состоится открытие соревнований и короткая программа разряда КМС, в остальные дни состоится юношеская и произвольные программы 1-го и 2-го спортивных разрядов. Подробнее по телефону: +7 (3452) 69-34-55.

Когда: 27–30 ноября

Где: каток "Прибой" (проезд Борцов Октября 2а, стр.1)

Вход свободный!

Психологический триллер по роману Стивена Кинга "Мизери"

В основе сюжета произведения лежат отношения двух героев книги — популярного писателя Пола Шелдона и психопатичной поклонницы Энни Уилкс.

Обладатель популярной в писательской среде фамилии Пол Шелдон, автор романов про Мизери, после жуткой аварии попадает в плен к фанатичной поклоннице. Его жизни угрожает серьезная опасность. Маниакальная идея Энни сделать Пола своим "ручным писателем" и ее патологическая любовь граничат с кошмарным помешательством. Пол должен написать новую книгу, от которой теперь зависит его жизнь.

На театральной сцене роман Стивена Кинга приобретает новое звучание. Это захватывающее сочетание остросюжетного триллера и психологической драмы.

Когда: 27 ноября в 19:00

Где: ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1)

Стоимость: 800–2800 рублей

Концерт #2Маши

Это перспективный и беспрецедентно уникальный проект Марии Зайцевой (участница проекта "Голос") и хип-хоп исполнительницы Маши Шейх.

Когда: 28 ноября в 21:00

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость: 1000–2000 рублей

Спектакль "Не стреляйте, я уже убита"

"Все враждебно настроились, стали злобно шушукаться... Я объявила им войну! Я первая бросила вызов всем этим амебам, потому что по горло сыта обманом, именуемым "человеческие отношения"!…

Когда: 28 ноября в 19:00

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 400 рублей; 600 рублей (на две персоны)

Показ киноновинки "Галвестон"

В основу сюжета картины лёг одноимённый роман американского писателя и сценариста Ника Пиццолатто, который также известен как создатель сериала "Настоящий детектив". Это американский роуд-муви, снятый Мелани Лоран. Для французской актрисы, известной по роли Шошанны Дрейфус в "Бесславных ублюдках" Квентина Тарантино, данный фильм стал англоязычным режиссерским дебютом.

40-летний киллер из Нового Орлеана – Рой Кэди, неожиданно узнает, что у него рак легких. Однако Рой больше обеспокоен тем, что его босс решил избавиться от него. В надежде избежать расправы, наёмный убийца пускается в бега, прихватив с собой совсем молоденькую проститутку Ракель. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Когда: 28 ноября в 20:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 200 рублей

Little Big

Презентация третьего альбома группы LITTLE BIG – "Antipositive. Это смесь панка, рейва и рэпа. В новом альбоме больше протеста, агрессивнее музыка, в некоторых треках появилась электрогитара. И на фоне этого дикого рейва — один единственный лиричный трек, космический и расслабленный. Впрочем, вряд ли ребята не порадуют тюменцев и другими качовыми хитами.

Когда: 29 ноября в 20:00

Где: Дворец спорта (ул. Розы Люксембург, 12)

Стоимость: 1500–1900 рублей

"Highway To Symphony" — AC/DC orchestra show

Беспрецедентный концерт, уникальное российско-американское шоу "Highway To Symphony" — посвящение легендарной рок-группе AC/DC, при участии специально приглашенных гостей: официального трибьют-шоу, группы Easy Dizzy и Sean Mulvihill (США), вокалиста группы BONFIRE, признанного лучшего трибьюта AC/DC в мире.

Симфоническая поддержка шоу — симфонический оркестр "B-A-C-H"! "Highway To Symphony" сенсационная межконтинентальная программа – уникальный синтез современной симфонической музыки и классического рока. В концерте прозвучат лучшие хиты легенды мировой рок-сцены живьем, а исполнение оркестра раскроет новое звучание уже знакомой музыки. Зрителей ожидает эксклюзивное шоу — лучшие хиты и гитарные рифы и бьющая через край энергетика настоящего рок-концерта.

Когда: 29 ноября в 19:00

Где: ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1)

Стоимость: 800–3000 рублей

Музыкальный спектакль "Хулиган. Исповедь"

Этот спектакль сложно ограничить рамками музыкально-поэтического представления. Это спектакль-мистерия — единая, драматургически выстроенная композиция о жизни великого поэта Сергея Есенина, составленная из его стихов и песен на его стихи. В главной роли — Сергей Безруков.

Когда: 29 ноября в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 3800–4800 (билетов осталось очень мало!)

IC3PEAK ϟ

Это дуэт Насти Креслиной и Николая Костылева — наиболее интересный и яркий пример синтеза современного искусства и поп-музыки. Выступления в США, Южной Америке, Европе на крупных музыкальных фестивалях подтверждают их значимость на локальной и международной сцене.

На своем новом русскоязычном альбоме "Сказка" группа обращается одновременно и к русскому фольклору, и к сегодняшней общественно-политической обстановке, смешивая их в единую сказку.

Когда: 30 ноября в 19:00

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 800 — 1400 рублей

Концерт "Верни мне мой 2002-й"

Нереально крутая вечеринка, на которой музыканты топовых тюменских банд дадут тебе сочную, мощную и очень большую программу из композиций лучших альтернативных групп первой половины нулевых! Такое случается однажды и пропускать такое нельзя!

В программе композиции исполнителей и групп: Slipknot, KoЯn, Limp Bizkit, System of a Down, Papa Roach, Marilyn Manson, H.I.M., 69 eyes, Linkin Park, P.O.D., The White Stripes, Avril Lavigne, Static-X, Drowning Pool и многих других групп.

Когда: 1 декабря в 19:00

Где: YesRockClub (ул. Ленина, 4)

Стоимость: 300–400 рублей

Финал региональной лиги "ЗАПСИБ" Международного Союза КВН

Пять молодых команд КВН из Ярославля, Тюмени, Тюменской области, Новосибирской области и ХМАО поборются за звание чемпиона сезона и участие в сочинском международном фестивале "КиВиН".

Участники сразятся в трех конкурсах: приветствие, биатлон и финальный номер. Сейчас команды готовятся к финалу, чтобы отлично выступить, удивить зрителей и жюри. На сцену выйдут команды: "Тихий Омут", "Русь", "Столик", "Балаганчик", "Стив Джобс". Редакторы лиги Виктор Щетков (Команда КВН "Союз") и Евгений Бикшаримов ("Союз", "Наполеон Динамит").

Когда: 1 декабря в 19:00

Где: Дворец "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46)

Стоимость: 300–400 рублей

Многоточие

Концерт в честь юбилея легендарного рэп-коллектива. Конечно же, прозвучат всеми любимые хиты: "Щемит в душе тоска", "Жизнь и свобода", "Про друзей и нулей" и другие, а также состоится презентация альбома "Реквием по реальности".

Когда: 1 декабря в 19:00

Где: КТЗ "Байконур" (ул. Максима Горького, 44/3)

Стоимость: 900–1500 рублей

МАЛЬБЭК и СЮЗАННА

Твоему вниманию — новый альбом. "Reptiland" — это альбом о любви, страхе, одиночестве, планете и вопросах о том, почему мы здесь. Это откровенный разговор между двумя людьми, любовь которых, с одной стороны, может спасти весь мир, с другой — разрушить все до основания. Это грань между безумием и полным контролем над ситуацией. "Reptiland" — это эклектичная музыка, полная страсти.

Когда: 1 декабря в 20:00

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 1000–1800 рублей

BIG BABY TAPE

Первый концерт Big Baby Tape в Тюмени. Презентация нового альбома "DRAGONBORN", тотальный слэм под старые треки на танцполе, полное слияние с энергетикой артиста и колоссальная доза адреналина, все это — концерт Big Baby Tape.

Когда: 2 декабря в 19:00

Где: YesRockClub (ул. Ленина, 4)

Стоимость: 800 рублей

Марсу нужны любовники

Группа представляет альбом "Роза компас" — долгожданный релиз, в котором музыканты не изменили себе в тематике песен, но продолжили эксперименты со звуком. В творчестве группы по-прежнему полно романтики, путешествий и космоса. "Мы уверены, что "Роза компас" полюбится тем, кто с нами давно, а также привлечет внимание новых слушателей и займет почетное место в ваших плейлистах", — говорят участники группы. Билеты есть, например здесь.

Когда: 2 декабря в 19:30

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: от 400 рублей

VII Музыкальный фестиваль "Денис Мацуев приглашает"

Программа нынешнего фестиваля очень разнообразна и таит в себе новые сюрпризы и приятные встречи, которые подготовил Денис Мацуев для слушателей. Подробнее о программе на каждый день можно прочесть тут. Это будет феерично, не сомневайся.

Когда: 2–4 декабря в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 1000–3500 рублей

