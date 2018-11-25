Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий прокомментировал послание Александра Моора

Фото пресс-службы Тобольской митрополии

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий прокомментировал послание главы региона Александра Моора областной думе. Он подчеркнул, что Тюменская область располагает значительными резервами для дальнейшего развития.

"В послании губернатора прозвучало церковное слово - синергия. Изначальное его значение - это сложение божественной и человеческой энергии для добрых дел. Но это понятие применимо и к обществу в целом. Все люди должны объединяться в общем деле и приносить пользу друг другу и нашей земле", - прокомментировал священнослужитель.

По мнению митрополита Димитрия, для развития региональной экономики важно поддержать малые предприятия районного уровня, помочь агропромышленному комплексу с переработкой сельхозпродукции и сбытом наших экологически чистых продуктов питания. Эта мысль прозвучала в послании.

Глава региона положительно отозвался о деятельности Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, в партнерстве с которым регион принял участие в федеральном туристическом проекте "Императорский маршрут", пишет ИА "Тюменская линия".

"Открытие в Тобольске первого государственного музея царской семьи стало важным событием не только в нашей стране, но и было отмечено за рубежом. Только в 2018 году мы при поддержке правительства Тюменской области провели в две конференции с участием интересующихся историей царской семьи ученых из США, Франции, Бельгии", - рассказал глава Тобольской и Тюменской митрополии.