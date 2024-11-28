В Тюменской области до 2028 года планируют газифицировать 34 тысячи домов и 95 СНТ

В Тюменской области в хорошем темпе идет газификация населенных пунктов, в 2025 году будут проведены сети в населенных пунктах Голышмановского и Заводоуковского муниципальных округов, а также в деревни Ишимского, Бердюжского, Исетского, Казанского, Тобольского районов, сообщил губернатор Алексанрдр Моор в своем послании облдуме.

По словам Моора, в 2026-2027 газ также заведут в несколько населённых пунктов Тюменского, Ярковского, Ялуторовского, Вагайского и Упоровского районов. В рамках программы догазификации до 2028 года газ придёт в более чем 34 тысячи домовладений и 95 СНТ.