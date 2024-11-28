Моор объявил 2025 год Годом героев Тюменской области

В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, в Тюменской области он станет еще и Годом героев.

"Сегодня много говорят об исторической памяти, исторической правде и важности сохранения исторической истины. Историческая память для меня – это про настоящее и будущее, которое основано на фундаменте прошлого. Великий историк Василий Ключевский сказал: "История не учительница, а надзирательница, наставница жизни. Она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков". Я предлагаю объявить следующий 2025 год Годом героев в Тюменской области", - заявил глава региона Александр Моор, выступая в областном парламенте с посланием “О положении дел в регионе”.

Помимо депутатов, на мероприятии присутствовали главы муниципальных образований, представители духовенства, общественности и деловых кругов. Обращаясь к залу, губернатор рекомендовал всем учесть тематику следующего года при планировании и проведении мероприятий и акций в регионе.

"Сегодня особенно важно помнить о подвиге и героизме ветеранов войны и труда, участников локальных войн и конфликтов, участников специальной военной операции", - подчеркнул Моор.