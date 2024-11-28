Тюменский губернатор выступит с посланием к облдуме

Александр Моор сегодня, 28 ноября, выступит с посланием Тюменской областной думе “О положении дел в регионе”.

Начало в 11.00. На оглашение послания приглашены главы муниципальных образований, представители духовенства, общественности и деловых кругов. Остальные могут посмотреть трансляцию - она будет идти на ста медиаплощадках.

Посмотреть послание можно в личных аккаунтах Александра Моора в соцсетях, на портале органов государственной власти Тюменской области, на сайте облдумы.

Также трансляция будет организована на шести телеканалах: "Тюменское время", "TVOЯ Тюмень", "Тобольское время", "Ишимское время", "С1" (Югра), "Ямал 1" (Ямал), а также на радиостанции "Диполь FM".

В информцентре правительства пояснили, что во время выступления губернатор подведет предварительные итоги развития региона в 2024 году, а также обозначит приоритетные задачи на будущее.