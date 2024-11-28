Моор рассказал о развитии дорожной сети в Тюмени

Тюмень активно строится, поэтому обеспечение города удобными дорогами, транспортными развязками - один из ключевых вопросов относительно перспектив развития территории, отметил губернатор Александр Моор в обращении с посланием "О положении дел в регионе".

Знаковым объектом является первая в регионе трехуровневневая развязка на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы, сейчас ожидается ее ввод в эксплуатацию. Дорожники продолжают прокладывать улично-дорожную сеть в районе озера Алебашево города. В планах строительство Южного обхода, он позволит убрать транзит из города и соединит четыре федеральные трассы.

Улицу Фармана Салманова в Тюменской Слободе в следующем году продлят до границы города с перспективой выхода на Червишевский тракт. Параллельно формируется непрерывный транспортный маршрут от развязки на Московском тракте - он будет дублёром самой загруженной части объездной дороги. Проектируются обходы деревни Ожогина и деревни Комарова.

По словам губернатора, все работы ведутся в графике, простоев и отставаний нет.