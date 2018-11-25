В Тюменском районе создали первый орган ТОС

Первый орган территориального общественного самоуправления (ТОС) сформировали в Тюменском районе. Их количество планируется увеличить уже в ближайшее время, коллеги из соседних муниципалитетов готовы делиться опытом.

Главы муниципальных образований Тюменского района встретились с главами сельских администраций Заводоуковского городского округа. Основным вопросом повестки дня стала организация и реализация деятельности органов ТОС. В мероприятии приняли участие также потенциальные председатели ТОС Столичного.

Как сообщили в управлении информационной политики и информатизации Тюменского района, Столичный планирует активно развивать систему территориальных органов самоуправления. Дебютная организация была сформирована в деревне Нариманова.

Коллеги из Заводоуковска поделились опытом организации органов самоуправления на своей территории. Здесь в настоящее время действует 26 ТОСов, которые объединены в местную общественную организацию "Союз органов ТОС". Председателем является Татьяна Ашихмина. На встрече с коллегами и Тюменского района она рассказала, как финансируется деятельность организаций и с какими проблемами можно столкнуться при их создании.