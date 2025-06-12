В Тюменском районе обновляют инфраструктуру

В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Тюменском районе в нормативное состояние приведут 98 автодорог общей протяженностью порядка 56 километров. 11 объектов находится на территории Переваловского сельского поселения, здесь отремонтируют более шести километров дорожного полотна.

На этой неделе специалисты приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетона на улицах Купеческая и Уездная. До проведения ремонтных работ дорога была в щебеночном исполнении. По словам местных жителей, проблем с проездом здесь не было, но новое покрытие – это гарантия безопасности.

"Дорожники зашли на нашу улицу две недели назад: проводили замеры, ровняли щебеночный слой. В понедельник приступили к активным работам. В районе Купеческой и Уездной проживает большое количество семей с детьми. Приятно, что теперь будем добираться до дома по обновленной дороге", - делится своими впечатлениями Анастасия, жительница ул. Купеческая.

В этом дорожном сезоне завершены работы уже на 30 улицах Тюменского района, еще на 39 муниципальных дорогах продолжается ремонт, - сообщает пресс-служба главы Тюменского района.