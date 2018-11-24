Тюменские росгвардейцы написали поздравительные письма мамам

Более ста поздравительных писем написали мамам тюменские росгвардейцы в рамках акции, которая проводится накануне Дня матери.

Письма написаны на специально разработанных Росгвардией бланках в честь всероссийского праздника, сообщает газета "Тюменская область сегодня". Каждый военнослужащий получил возможность необычно поздравить свою любимую маму, выразить слова благодарности и рассказать о службе, поделиться своими переживаниями и чувствами.

В эпоху гаджетов, СМС и социальных аккаунтов написанное от руки письмо оказалось для любящих матерей трогательным подарком. Некоторые мамы из Тюмени уже получили послания, и при чтении испытывали незабываемые эмоции.

Сын Светланы Пенежиной, Вадим, военнослужащий кинологического центра Росгвардии, служит не так далеко от дома, как его друзья, но все равно написал письмо маме, чем очень сильно ее растрогал.

"Это живое письмо, которое хочется читать! Пишите письма вашим мамам и говорите, что вы их любите. Их очень приятно читать. Мамы вас ждут и любят! Спасибо, сынок, что ты у меня есть, – не скрывая слез радости, рассказала Светлана Михайловна. Она также выразила слова благодарности руководству Росгвардии за организованную акцию и внимание к солдатским матерям".