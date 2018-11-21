Тюменцев приглашают встретить Деда Мороза из Великого Устюга

Торжественная встреча главного Деда Мороза страны из Великого Устюга пройдет в Тюмени завтра, 22 ноября, на Городской площади. Новогодний волшебник прибудет в наш город в рамках проекта "Путешествие Деда Мороза с НТВ".
Деда Мороза обещают встретить новогодними песнями от лучших вокалистов города, Тюменским духовым оркестром Дедов Морозов и танцевальным флешмобом. Гость даст старт новогодним праздникам в Тюмени. Горожане смогут сделать памятное фото с Дедушкой Морозом, а завершат программу лучшие новогодние песни.
Путешествие Деда Мороза по городам России стартовало 8 ноября и завершится 31 декабря в Москве. В рамках своего визита он планирует посетить образовательные и социальные учреждения, принять участие в благотворительной деятельности, встретиться с детьми, писавшими на его почту.
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