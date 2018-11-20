Стали известны имена победителей фестиваля-конкурса "Я пою!"

Фото: ДК "Водник"

Фестиваль-конкурс эстрадной песни "Я пою!" состоялся в минувшие выходные в Доме культуры "Водник". Новый проект запустили в преддверии 60-летнего юбилея ДК.

Основная идея фестиваля - предоставить творческую площадку молодежи и взрослым, ведь именно они зачастую не находят временя на развитие и демонстрацию вокального таланта.

Более пятидесяти участников собрались в этот день в концертном зале ДК "Водник". По итогам конкурсных прослушиваний победителями стали вокальный коллектив "Музыкальный калейдоскоп", Максим Оселедец и Татьяна Шестакова.

Организаторы фестиваля поздравляют победителей и участников с великолепной заявкой на дальнейшие музыкальные победы.