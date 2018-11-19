Будущих призывников порадовали концертом в Доме культуры "Водник"

Фото: ДК "Водник"

Тематическое мероприятие "Заветы прадедов храня", посвященное Всероссийскому Дню призывника, прошло в Доме культуры "Водник". Будущих защитников Родины поприветствовали приглашенные гости, а творческие коллективы порадовали концертом.

С приветственным словом и словами напутствия выступили председатель Тюменской региональной общественной организации ветеранов флота "Союз военных моряков" Виктор Карпов и подполковник в отставке, заместитель командира бригады по тылу, заместитель председателя Совета ветеранов жилого района Мыс Александр Гринякин.

Зрители приняли участие в соревнованиях с элементами допризывной подготовки и получили тематические призы. На сцене в этот день блистали творческие коллективы, среди которых цирковая студия "Икар", студия хореографии "Forma" и ВИА "Алый парус" Тюменского колледжа водного транспорта, а также ансамбль казачьей песни "СветлоЯр" детского морского центра "Алый парус".