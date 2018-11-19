Концерт "Пой с нами" зарядил тюменцев положительными эмоциями на все выходные

Фото: Сергей Елесин

Фестиваль нового формата "Осенняя рапсодия" завершился концертом вокал-бэнда "Матрица" в торгово-развлекательном центре "Кристалл". Для зрителей прозвучали хиты и новые треки. Ребятам удалось зажечь публику и оставить массу впечатлений и положительных эмоций.

В рамках концертной программы своим творчеством радовала гостей вокальные группы "Коsмос", "Арабелла" и, конечно же, вокал-бэнд "Матрица". Зрители получили заряд эмоций на все выходные. Под зажигательные хиты гостям не удалось устоять на месте, танцевали и взрослые, и дети.

В этом году фестиваль "Осенняя рапсодия" проходит в новом формате. Тюменцев удивляли на протяжении двух недель новыми концертами. "Битва оркестров", "Детская осенняя рапсодия", "Осенний MIX", "Пой с нами" - концерты, которые зрители запомнят надолго, многие уже с нетерпением ждут фестиваля в следующем году.

Организаторы фестиваля – департамент культуры Тюмени и Центр культуры и творчества "Тюмень" немного приоткрыли завесу тайны и сообщили, что в начале нового года планируется провести новую "Битву оркестров" с еще более захватывающими композициями.

Зрителям остается только ждать и предвкушать новые культурные события, которые готовят для нас творческие коллективы и организаторы.