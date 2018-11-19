В Тюмени нарисовали Дмитрия Менделеева, именем которого хотят назвать аэропорт

Фото - пресс-служба мультицентра «Моя территория»

Стрит-арт, посвященный Дмитрию Менделееву, появился на трансформаторной будке у перекрестка улиц 8 Марта и Хохрякова. Известного ученого, имя которого вошло в шорт-лист конкурса "Великие имена России", изобразил на стене Андрей Егоров, дизайнер, граффитист и участник фестивалей по стрит-арту.

Инициатором акции выступила команда мультицентра "Моя территория".

"По всей стране идет голосование за выдающихся людей, в честь которых будут названы аэропорты. В творческой и креативной форме мы решили поддержать одного из тюменских кандидатов — Дмитрия Менделеева — ученого, который известен во всем мире, как создатель периодической системы химических элементов, уроженец Тобольска. Хотим привлечь внимание к заслугам этого великого человека и надеемся, что наш аэропорт будет носить его имя, — сообщила руководитель мультицентра "Моя территория" Мария Федоренко.

Помимо молодежи, за присвоение аэропорту "Рощино" имени Менделеева ранее уже высказались глава минстроя РФ и экс-губернатор Владимир Якушев и нынешний руководить Тюменской области Александр Моор.

По данным на утро 19 ноября, за тюменский аэропорт проголосовали 21 170 человек. Помимо Менделеева, в тройке претендентов промышленник Виктор Муравленко и писатель Петр Ершов. Финальное голосование продлится до 30 ноября, а именем победителя назовут аэропорт "Рощино", а пока голоса распределились следующим образом:

Финальный этап конкурса "Великие имена России" продлится до 30 ноября. Проголосовать за аэропорт можно на борту самолета, на постах "Волонтеров Победы" в аэропортах и ж/д вокзалах, по номеру горячей линии — 8-800-707-93-17, а также на сайте Великиеимена.рф.