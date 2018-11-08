Тюменцы выбрали имя для аэропорта "Рощино"

Фото РА "Сибирь"

В рамках федерального конкурса "Великие имена России" аэропортам планируется присваивать имена ярких исторических личностей. Рейтинговое агентство "Сибирь" провело в социальных сетях и с помощью СМИ региона опрос с целью выяснить, имя какого нашего земляка тюменцы хотели бы присвоить аэропорту "Рощино".

В общей сложности опрощено порядка 10 тысяч человек. Тюменцам предлагались на выбор самые разнообразные великие личности: Дмитрий Менделеев, Иван Словцов, Петр Ершов, казачий атаман Ермак, Савва Мамонтов, Григорий Распутин, Владислав Крапивин, Рауль-Юрий Эрвье и многие другие люди, внесшие весомый вклад в науку, культуру и становление Тюменской области и всей России.

Более 37% респондентов полагают, что лучше всего тюменскому аэропорту подойдет имя известнейшего российского химика Дмитрия Менделеева.

"Менделеев будет напоминать потомкам о сибирском происхождении великого химика и ученого", - считает Елисей Петин. "Это если у нас будет аэропорт им. Менделеева, то по всему миру разлетится информация о том, что он наш земляк, что он из Тюменской области. И аэропорт наш будет всемирно ассоциироваться с таким великим человеком. Можно было бы, конечно, не менять ничего, это не такая уж и большая необходимость. Но история и имидж области тоже важны. Так что плюсую за Менделеева в таком случае", - согласна Регина Володина. "Именем Менделеева надо тогда уж называть аэропорт в Тобольске, правда, когда его построят", - отметила Мария Ремезова.

Этот вариант поддержал и экс-губернатор Тюменской области, глава Минстроя России Владимир Якушев. По его мнению, сама идея присвоить аэропорту имя исторической личности, хоть и не скажется на увеличении пассажиропотока, весьма полезна для воспитания патриотизма и уважения к историческому наследию.

"Насколько я знаю, "Рощино" заявился на фамилию Менделеева. А вместе с ним еще пять аэропортов России. Конечно, пассажиропоток от этого точно не увеличится. Я думаю, данный проект носит больше патриотический характер. Если брать всех наших земляков, то этот человек - самый великий. Хотя, конечно, к названию "Рощино" все уже привыкли. Но с точки зрения патриотизма, исторического наследия – это достаточно неплохо", - поделился мнением Владимир Якушев.

На втором месте, впрочем, с большим отрывом от лидера, расположился казачий атаман Ермак. За этот вариант проголосовали чуть менее 17% опрошенных.

Третье место в неофициальном голосовании практически с идентичными результатами заняли друг семьи императора Николая II Григорий Распутин, советский геолог Рауль-Юрий Эрвье, а также поэт и прозаик Пётр Ершов.

В комментариях пользователи предлагали и множество иных вариантов. Так, респонденты вспомнили основателей Тюмени: Василия Сукина и Ивана Мясного. Не остался без внимания и советский и российский лётчик гражданской авиации, Герой России Владимир Шарпатов. С теплом отдельные тюменцы отзывались и об экс-руководителях Тюменской области, предлагая присвоить городскому аэропорту имя Сергея Собянина или Владимира Якушева.

Звучали и необычные варианты. К примеру, по аналогии с местным аквапарком, горожане предлагали назвать аэропорт "НебоНебо", аэропорт "Пенсий", "Платная парковка без вариантов" или "Рабиндранат Тагор". Также тюменцы сочли интересным упоминание фамилии мецената Саввы Мамонтова в сочетании со словом аэропорт - аэропорт "Мамонтов", по их мнению, звучит весьма необычно.

Стоит отметить, что многие пользователи социальных сетей и комментаторы новостных сайтов крайне негативно отнеслись к идее "переименования" аэропорта "Рощино". В своих гневных комментариях они настаивали на том, что новое название не приживется и что потраченные на ребрендинг аэропортов по всей стране деньги можно было бы вложить в другие проекты.

Однако проект "Великие имена России" не ставит перед собой целью переименовывать аэропорты. В действительности им лишь будет присвоено то или иное имя.

Директор рейтингового агентства "Сибирь" Екатерина Шилова: