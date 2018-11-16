Удмуртские перепечи и обрядовые куклы хантов: в Тюмени проходят дни культуры финно-угров

Накануне в Тюменской области стартовали дни культуры финно-угорских и самодийских народов. Узнать о духовном мире и культуре удмуртов, ненцев, марийцев, мордвы, манси, народов коми и ханты можно на открытых мастер-классах, кинопоказах и фотовыставках.
Завтра, 17 ноября, в Тюменском государственном институте культуры состоится большая культурно-познавательная программа "Финно-угорская семья". Вход свободный.
В "Городе мастеров" пройдут уникальные мастер-классы по ненецкому орнаменту "Оленьи рога", четырехцветной марийской вышивке "Маритяр", удмуртскому коклюшечному кружевоплетению, изготовлению обрядовых кукол народов коми и ханты, плетению из лозы и соснового корня, узорному вязанию на спицах. На ярмарке народных промыслов и ремесел будут представлены домотканые рубахи и сарафаны, меховая и валеная обувь, куклы-обереги, украшения из серебряных монет, бересты, бисера и многое другое.
Гостеприимные хозяйки накроют столы, проведут кулинарный семинар по приготовлению вкусных и полезных блюд, среди которых удмуртские перепечи и табани, марийский подкоголь, коми-зырянский рыбный пирог черинянь и другие.
Для маленьких гостей праздника будет работать национальная игровая площадка "Коми заигрыши".
Завершится мероприятие большим праздничным концертом, где свое творчество представят вокальная группа финно-угорских народов "Хэс", марийский ансамбль песни и танца "Лунгалтыш", удмуртский вокальный коллектив "Оскон", фольклорный ансамбль народов манси "Аснэ", вокальный этнографический коллектив "Зыряночка" из Тюменской области, Югры и Ямала.
Дни культуры проводятся по инициативе Центра культуры и творчества финно-угорских народов при поддержке комитета по делам национальностей Тюменской области.
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