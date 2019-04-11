"Театр обско-угорских народов – Солнце" выступит на сцене ДК "Нефтяник"

Фото: ТКТО

14 апреля в 18:00 во дворце культуры "Нефтяник" в рамках Всероссийского театрального марафона "Театр обско-угорских народов – Солнце" из Ханты-Мансийска представит спектакль "Последнее пришествие" по повести современного эвенкийского писателя Александра Латкина. Режиссер-постановщик – Анна-Ксения Вишневская.

Спектакль основан на реальных событиях. Семье эвенков-оленеводов Васильевых, ведущей традиционный кочевой образ жизни, советская власть в лице председателя совета "Шута-Палача" не оставляет выбора: они должны бросить кочевую жизнь, вступить в колхоз и жить в посёлке. Почему для коренных жителей тайги это означает гибель? Почему они принимают другое, страшное, совершенно непонятное нам, но единственно возможное для них решение?

Феномен коллективных самоубийств среди малочисленных народов Севера и Сибири – явление малоизвестное и почти неизученное. Эту трагическую и деликатную тему поднимает спектакль "Последнее пришествие".

"Театр обско-угорских народов – Солнце" никогда не боялся экспериментировать на сцене. И данная постановка – тоже эксперимент, только на этот раз – следственный. Именно как "Следственный эксперимент" можно определить жанр спектакля, целью которого, как и в одноимённой юридической процедуре, является восстановление реальных событий. И чем больше сходства, тем точнее достигнутая цель. В то же самое время скрупулёзное следование деталям при воссоздании оленеводческого быта эвенков эпохи "развитого социализма" не мешает спектаклю быть актуальным и для сегодняшних дней. Поскольку противоречия между большими государственными интересами и вековыми устоями коренных народов Севера так же, как и между неумолимо надвигающейся "цивилизацией" и стремлением к самосохранению традиционного образа жизни по-прежнему остры и злободневны.

События, произошедшие на далёком оленеводческом стойбище, с точки зрения большой страны, на первый взгляд, малы и незначительны, но на наших глазах вырастают до масштаба большой трагедии. Что делать, если нарушены коренные, идущие с древнейших времён понятия справедливости? Что значит право на свой язык и даже право на жизнь, когда попрано право на продолжение своего рода, перед которым разверзлась страшная Бездна небытия? Эти тяжёлые вопросы стояли перед исполненными гордого достоинства героями спектакля "Последнее пришествие".

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко.