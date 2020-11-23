В Тюмени проходят дни культуры финно-угорских народов

Фото: Фонд общественной дипломатии "Диалог"

В Тюменской области проходят Дни культуры финно-угорских и самодийских народов.

В течение десяти дней тюменцы и гости города смогут посетить фотовыставку "Финно-угорский мир", выставку-ярмарку декоративно-прикладного творчества "Город мастеров", мастер-класс по изготовлению хантыйской куклы-оберега, марийские вечерки и даже маленькую удмуртскую деревню, узнать секреты приготовления традиционных блюд национальной кухни финно-угров.

"Ежегодно в Тюмень приезжают мастера декоративно-прикладного искусства, самодеятельные творческие коллективы и исполнители юга Тюменской области, Югры и Ямала, чтобы через песни и танцы, музыку, старинные обряды рассказать о самобытной культуре удмуртов, ненцев, марийцев, мордвы, манси, народов коми и ханты. В этом году из-за эпидемиологической обстановки мы сократили географию участников мероприятий, но сохранили ее яркость и содержательность", — рассказала Любовь Собянина, руководитель Центра культуры и творчества финно-угорских народов.

Дни культуры финно-угров и самодийских народов пройдут на площадке дворца национальных культур "Строитель". 25 ноября ханты приглашают на творческий мастер-класс по изготовлению любимой игрушки детей обских угров куклы Акань. 27 ноября марийцы организуют посиделки с обрядовыми песнями, народными танцами и угощением традиционным подкоголем. 29 ноября — День удмуртской культуры – в программе народные игры, отражающие традиции и обычаи удмуртского народа, самобытные традиции удмуртского кружевоплетения, выступление фольклорного коллектива "Оскон".