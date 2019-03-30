В Тюмени пройдет фестиваль народного творчества "Россыпи земли Ямальской"

Первый молодежный фестиваль народного творчества "Россыпи земли Ямальской" пройдет на этностойбище "Увăс Мир хот" (Дом северных людей) сегодня, 30 марта, и соберет студентов тюменских вузов родом с Ямала. Начало программы в 13 часов 30 минут, пишет "Тюменская линия".
Фестиваль стал результатом дипломной работы студентки кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Тюменского государственного института культуры Валентины Чупровой.
По задумке автора свои таланты представят гостям вокалисты и чтецы, танцоры и музыканты. Мастера национального декоративно-прикладного творчества, живописи, скульптуры малых форм, фотографии подготовят экспозицию своих работ.
"Гостями программы станут детсадовцы, которые занимаются во Дворце национальных культур "Строитель". Они покажут дефиле в созданной ими национальной одежде ненцев", – рассказала автор проекта Валентина Чупрова.
Организаторами выступают: представительство Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменская областная дума, Тюменский государственный институт культуры, Тюменская областная общественная организация коренных малочисленных народов севера "Кедр", Дворец национальных культур "Строитель".
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