В Тюмени пройдет фестиваль народного творчества "Россыпи земли Ямальской"

Фото ТОО КМНС «Кедр»

Первый молодежный фестиваль народного творчества "Россыпи земли Ямальской" пройдет на этностойбище "Увăс Мир хот" (Дом северных людей) сегодня, 30 марта, и соберет студентов тюменских вузов родом с Ямала. Начало программы в 13 часов 30 минут, пишет "Тюменская линия".

Фестиваль стал результатом дипломной работы студентки кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Тюменского государственного института культуры Валентины Чупровой.

По задумке автора свои таланты представят гостям вокалисты и чтецы, танцоры и музыканты. Мастера национального декоративно-прикладного творчества, живописи, скульптуры малых форм, фотографии подготовят экспозицию своих работ.

"Гостями программы станут детсадовцы, которые занимаются во Дворце национальных культур "Строитель". Они покажут дефиле в созданной ими национальной одежде ненцев", – рассказала автор проекта Валентина Чупрова.

Организаторами выступают: представительство Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменская областная дума, Тюменский государственный институт культуры, Тюменская областная общественная организация коренных малочисленных народов севера "Кедр", Дворец национальных культур "Строитель".