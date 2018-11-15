Выставка художника Олега Шевченко открывается в "Торфянике"

Фото tyumen-city.ru

Открытие выставки картин Олега Шевченко "Осенняя осень" состоится в доме культуры и творчества "Торфяник" 16 ноября в 16 часов. На выставке представят пленерную живопись, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

Картины Олега Шевченко пронизаны спокойствием, добром и миром. На полотнах березовые леса, деревянные домики старой Тюмени, храмы, живописные берега реки Туры, бескрайние заливные луга. По словам художника, он не верит, что с помощью оружия можно решить какие-либо проблемы, мир, как и во все времена, спасет красота.

Специальными приглашенными гостями на мероприятии станут художники Эдуард Шарипов и Юрий Юдин. Примечательно то, что работы Эдуарда Шарипова находятся в частных галереях Франции, Германии, Австралии, Америки, Швеции, Италии, а также в музеях Пскова и Тюмени. Гость приедет на открытие выставки специально из Пскова.

Работы Юрия Юдина представлены в лучших музеях и частных галереях России и зарубежья, в том числе, в Государственном Русском музее (г. Санкт-Петербург), в Государственной картинной галерее (г. Новосибирск), в Республиканском центре художественных выставок и пропаганды изобразительного искусства "Росизопропаганда" (г. Москва), музеях Тюменской области и Кургана, в частных коллекциях любителей искусства России, Германии, Франции, Финляндии, Южной Кореи, Польши, США, Болгарии, Израиля и Англии.

Всех желающих приглашают на открытие выставки. В рамках ее работы можно насладиться творчеством художника и пообщаться со специально приглашенными гостями.