Тюменцам предлагают проявить себя на конкурсе "В ритме творчества"

Фото пресс-службы ЦКиТ "Тюмень"

Конкурс самодеятельного творчества "В ритме творчества" запустил дом культуры и творчества "Торфяник" в честь празднования дня рождения жилого района Тарманы. Прием заявок уже начался.

Принять участие в конкурсе могут все желающие, а подать заявку есть возможность в любом жанре творчества, который предусматривает показ готового номера на сцене. Мероприятие пройдет в два этапа. Первый этап — просмотр видеозаявок и номеров организаторами и членами жюри. Второй этап — выступление отобравшихся участников на праздничной программе ко дню основания жилого района Тарманы "Горжусь тобой — посёлок мой!".

Заявку на участие можно отправить на адрес электронной почты dktorfjanik@mail.ru либо в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26), кабинет 201. Более подробную информацию можно уточнить в официальной группе в социальной сети "ВКонтакте" — https://vk.com/torfjanik.

Исполнителям и творческим коллективам групп, показавшим высокий уровень исполнительского мастерства, присвоят звание победителей, кроме того, жюри может отметить коллективы и исполнителей, объявив дополнительные номинации. Награждение пройдет на праздничной программе, которая состоится 17 ноября в 12 часов на площади жилого района Тарманы. Победителям вручат дипломы и призы.