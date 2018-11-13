В Тюменской области чаще всего подделываются пятитысячные купюры

В регионе сокращается число выявленных поддельных банкнот. За январь–сентябрь 2018 года на территории Тюменской области, Югры и ЯНАО банковскими учреждениями было выявлено 255 фальшивых банкнот на сумму 1063650 рублей. Это вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

По сведениям отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России, чаще всего подделываются пятитысячные банкноты — 79%, следом — купюры номиналом одна тысяча рублей — 19%. Кроме того, выявляются поддельные банкноты номиналом 10, 50, 100 и 500 рублей и монеты номиналом 5 рублей, но их доля куда скромнее — менее 3%.

"Несмотря на то, что все поддельные банкноты изготовлены на копировальном оборудовании, повышается качество их изготовления. Фальшивомонетчики применяют комбинации различных способов печати и видов покрытия бумаги, что позволяет имитировать большинство видимых и машиночитаемых защитных признаков", – отмечает заместитель управляющего Отделением по Тюменской области Уральского ГУ Банка России Сергей Масловских.

Обычно подделки сбывают в небольших магазинах, торговых киосках, автозаправочных станциях, где отсутствуют приборы проверки подлинности банкнот, и продавцы не всегда владеют информацией о защитных признаках.

Чтобы обезопасить себя от получения фальшивых банкнот, специалисты Банка России советуют проверять не менее трех защитных признаков. Например, контролируемые на просвет — водяные знаки, защитная нить, микроперфорация, или на ощупь — повышенный рельеф. В случае обнаружения купюр с признаками подделки необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел.

В июне 2018 года Банк России выпустил мобильное приложение "Банкноты Банка России", с помощью которого каждый желающий может изучить дизайн имеющихся купюр и получить информацию для проверки их подлинности.