Студотряды Тюмени наградят за активную информационно-медийную деятельность

Студенческие отряды тюменских вузов и ссузов в течение трех недель получали задания по направлениям "Медиашкола" и "Школа руководителя". 17 ноября лучшие из них получат заветные награды.

Как пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь", ребята писали релизы о своей деятельности, верстали лонгриды на платформе Tilda, снимали видео-челенджи "Моя команда", фоторепортаж "Лица проекта" и писали посты на тему "Мотивируй создавать".

За хорошее освещение отряд, лучше всех выполнивший задания, получит один из призов: оформление для группы ВКонтакте, копирайтинг и рассылка пресс-релиза, фотосессия для отряда, настройка таргетированной рекламы во ВКонтакте, консультации по ведению информационной деятельности в течение 1 месяца.

Также 10 и 14 ноября пройдут генерационные сессии, где участники сформируют SMM-стратегии, спроектируют образ студенческих отрядов в социальных сетях, поговорят о специализированном жаргоне. Ребята будут преобразовывать брендбук и символику студотрядов, обсудят новые форматы мероприятий и информационных поводов.

Российские студенческие отряды — самая масштабная молодежная организация страны. С 1959 года в рядах студотрядов побывали более 18 миллионов студентов. Летом студенты организованно уезжают работать в разные регионы страны и мира. В течении года молодежь активно участвует в фестивалях, спартакиадах, занимаются в студенческом театре. В Тюмени всего реализуют свою работу 39 отрядов.