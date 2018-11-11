У тюменцев начинают принимать заявки на сдачу ЕГЭ

В Тюменской области начался прием заявлений на сдачу Единого государственного экзамена в текущем учебном году. Определиться с перечнем сдаваемых предметов необходимо до 1 февраля.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, в этом году сдать ЕГЭ смогут выпускники и все желающие, пожавшие заявку. Одиннадцатиклассники подают заявление в своих школах, а выпускники прошлых лет – в муниципальных органах управления образованием.

По словам начальника центра оценки качества образования ТОГИРРО Сергея Лунева, участник экзамена может выбрать любое количество предметов. Два экзамена – русский язык и математику - выпускники текущего года сдают обязательно для получения аттестата о среднем общем образовании. Остальные предметы сдают по выбору для поступления в вузы. После 1 февраля изменить или расширить перечень сдаваемых предметов будет невозможно.

Заявления подаются лично, при себе необходимо иметь паспорт. Также подать документы могут родители (или законные представители). Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов об образовании.