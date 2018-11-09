На трассах Тюменской области продолжаются сплошные проверки автобусов

12:44 09 ноября 2018
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Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Нарушения в организации пассажирских перевозок вновь выявили в ходе проверок автобусов межрегиональных и междугородних маршрутов. Сплошные проверки организованы ГИБДД на федеральных и региональных автодорогах, а также на автостанциях Тюменской области.

Так, на днях на 1-м километре автодороги Ишим — Бердюжье при проверке автобуса, следовавшего из Бишкека в Сургут, было установлено, что транспорт не оборудован тахографом. Под Тюменью автоинспекторы остановили автобус одной из торговых организаций, перевозивший пассажиров. Выяснилось, что водительское удостоверение у водителя автобуса — подделка.

В Госавтоинспекции Тюменской области отмечают, что проверки автобусов будут продолжены, в том числе на предмет соблюдения режима труда и отдыха водителей. 

Теги: автобус , ГИБДД , нарушения , ПДД , проверки , трасса
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