В Тюмени создан единый call-центр скорой медицинской помощи

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Для повышения качества оказания экстренной медицинской помощи все звонки по скорой помощи от жителей Нижнетавдинского, Ярковского районов теперь поступают в Единый диспетчерский центр, организованный на базе станции скорой медицинской помощи Тюмени. Отсюда вызовы передаются в отделения скорой помощи районных центров.

В скором времени к новой системе присоединится Исетский район. Там уже установили на компьютер диспетчера программный комплекс "АДИС", который позволит в оперативном режиме направлять ближайшую к месту вызова бригаду.

"Сначала данные – время поступления, адрес, повод и срочность вызова – фиксируется в центральной диспетчерской, затем электронная карта уходит в отделение районной скорой помощи, где уже вносится остальная информация – время прибытия бригады, предварительный диагноз пациента, перечень оказанной помощи, время госпитализации и освобождения бригады", - поясняет руководитель оперативной службы "Станции скорой медицинской помощи" Наталья Пиманкина.

В задачи специалистов единой диспетчерской службы входит координация и контроль работы выездных районных бригад. В случае возникновения крупного ДТП или другой чрезвычайной ситуации они смогут направить на место происшествия достаточное количество экипажей, в том числе и из города.

"За сутки из Нижнетавдинского района к нам поступает около 20 звонков, изс Ярковского – 15. Это немного, если учесть, что по Тюмени и Тюменскому району диспетчеры ежедневно обрабатывают 1500 обращений", - рассказала Наталья Пиманкина.

Прежние номера скорой помощи в районах перестали действовать, дозвониться можно только по номерам 03, 103 и 112.

В течение последних трех лет осуществляется встречная эвакуация пациентов с инфарктом миокарда из Нижнетавдинского, Ярковского и Исетского районов. Встретив на границе бригаду из района, тюменские медики перемещают пациента к себе в автомобиль, проводят ему тромболизис (лекарственный препарат растворяет тромб в коронарном сосуде и восстанавливает кровоток) и затем транспортируют в областную клиническую больницу № 1 или кардиоцентр, сообщили в пресс-службе ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи".