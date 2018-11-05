Экспертами фестиваля "Медианавигатор" в Тюмени выступят профессиональные журналисты

Фестиваль журналистики "Медианавигатор" пройдет в Тюмени 30 ноября — 1 декабря. Мастер-классы для участников будут давать профессиональные журналисты, состоится круглый стол для педагогов и защита проектов участников.

1 декабря в рамках фестиваля выступит выпускница Тюменского государственного университета, журналист теле-радиокомпании "Мир" Наталья Панкратова, которая расскажет о работе в компании и проведет мастер-класс "Стартап в квадрате: как начать проект на ТВ и в соцсетях".

Руководитель отдела продакшена редакции "Вслух.ру", молодой журналист Павел Храмов прочтет лекцию о создании и продвижении спецпроектов в крупном медиахолдинге на примере "Сибинформбюро". Об особенностях работы видеографа расскажет Анжелика Молоткова, мастер-класс по фотографии представит известный тюменский мастер фотодела Сергей Куликов, пишет "Вслух.ру".

Также запланировано проведение круглого стола с педагогами дополнительного и школьного образования, посвященного вопросам медиаграмотности.

