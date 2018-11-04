В Тюмени выберут лучшего работодателя в области содействия занятости населения

Источник: официальный аккаунт департамента труда и занятости населения Тюменской области ВКонтакте

Конкурс "Лучший работодатель в области содействия занятости населения" проходит в Тюменской области. Заявки принимаются до 31 января 2019 года, итоги буду подведены не позднее 15 марта 2019 года.

Организатором выступает департамент труда и занятости населения региона. Участвовать в конкурсе могут организации различных форм собственности и организационно-правовых форм, включая государственные и муниципальные учреждения, филиалы организаций, индивидуальные предприниматели. Оценка будет проходить по восьми номинациям, подать заявку можно как в одной, так и в нескольких номинациях.

Заявки на участие принимаются в Центре занятости, с ней необходимо заполнить анкету участника по установленной комиссией форме. Работодатель может предоставить и дополнительную информацию, позволяющую оценить эффективность деятельности по заявленной номинации, включая фото- и видеоматериалы, пишет "АиФ в Западной Сибири".

Подробнее о конкурсе можно узнать по телефону: (3452) 27-33-22.