В Тюменском драмтеатре поселились "Призраки"

Фото Ирины Алькаевой

В Тюменском драматическом театре 3 ноября, накануне официальной премьеры, состоялся пресс-показ нового спектакля "Призраки".

Самый большой драматический театр России вновь порадовал тюменцев невероятным спектаклем. Поставлен он был режиссером Татьяной Михайлюк. В главных ролях – Александр Кудрин, Сергей Скобелев, Анастасия Писарева, Дарья Терёшина, Александр Тихонов и другие актеры драмтеатра.

За основу постановки был взята эксцентрическая комедия знаменитого итальянского комедиографа Эдуардо де Филиппо "Призраки". И это, конечно, оказало существенное влияние на все происходящее на сцене.

По сюжету невероятно романтичный Паскуале решает воспользоваться внезапной удачей и совершенно бесплатно поселиться в шикарном особняке со своей молодой женой. Однако, оказывается, в этом доме не все так просто – в городе витают слухи о том, что здесь обитают жуткие призраки. Этот "миф" и собирается развеять главный герой. Но, как можно догадаться, призраки оказываются вовсе не мифом, а самой настоящей реальностью.

Как поведет себя семейная пара, столкнувшись с необъяснимым? Кто этот мужчина, который появляется и исчезает так внезапно? Сколько всего призраков населяет дом? Стоит ли необдуманно принимать подарки судьбы? А все ли способна выдержать любовь – столь тонкое чувство? На эти и многие другие вопросы можно будет получить ответы, посетив премьеру спектакля 4 и 5 ноября.

"Подобных по атмосфере постановок в Тюменском драмтеатре еще не было. Это мистическая комедия, причем в некоторых моментах доведенная до абсурда. Замечательные декорации, которые своим неожиданным появлением поражают всяческое воображение. Во время просмотра "Призраков" я ни на минуту не отвлекалась – действие увлекало настолько, что о существовании остальных зрителей и в целом реальности перестаешь вспоминать", - делится зрительница Ирина Алькаева.

Таинственная музыка, размеренно двигающиеся по дому призраки, талантливая игра актеров и интересные декорации особенно придутся по вкусу тем, кто любит все загадочное и таинственное.

Невозможно не сказать пару слов о двух актерах, исполнявших роли грузчиков. Сергей Канаев и Николай Падалко удивляют, как никогда! Десятки комичных ситуаций, мастерство владения телом и потрясающая мимика на протяжении всего спектакля вызывали массу улыбок и, конечно, смех зрителей.

Александр Тихонов, играющий Гастоне Калифано, удивил мастерски исполненными фокусами. Примечательно, что для этой роли актера даже консультировал профессиональный фокусник.

Сергей Скобелев гармонично воплотил на сцене эксцентричного привратника особняка. Яркий костюм, белоснежные перчатки, профессиональная игра опытного мастера своего дела никого не оставят равнодушным.

Напоминаем, что посмотреть премьеру спектакля "Призраки" можно будет 4 и 5 ноября в Большом зале Тюменского драмтеатра! Билетов осталось крайне мало: https://tdt.kto72.ru/events/prizraki/.