О лидерах молодежных сообществ сняли документальные фильмы

25 мая в 18 часов на летней площадке мультицентра "Контора пароходства" состоится публичный показ фильмов медиапроекта "Люди, которым нужно немного больше".

"Люди, которым нужно немного больше" — серия из восьми эпизодов подкаста и трех документальных фильмов о лидерах молодежных сообществ, которые занимаются социально значимыми проектами и помогают развивать Тюменскую область.

В съемках приняли участие Максим Бойко, председатель Тюменского регионального отделения ВОМО "Всероссийский студенческий корпус спасателей", Алиса Вагапова, автор и руководитель эколого-просветительского проекта "ЭкоТобольск", Светлана Ефимова, директор АНО ДПО Центр поддержки и развития культуры и спорта "Точка", Федор Маслов, директор АНО Центр креативных проектов сельских территорий "Дом Вверх Дном" и другие.

После просмотра каждого из фильмов зрители поучаствуют в коллективном обсуждении и смогут задать любые вопросы героям и создателям кинолент. Также после сеансов пройдут квизы по содержанию фильма на онлайн-платформе, сообщает КП-Тюмень.

— В нашем регионе многие молодые люди реализуют свои социально значимые инициативы. Команда мультицентра "Моя территория" с помощью медиапроекта "Люди, которым нужно немного больше" хочет познакомить жителей области с активными тюменцами. В фильмах лидеры молодежных сообществ расскажут, почему они выбрали этот вид деятельности и поделятся личным опытом преодоления трудностей, — рассказала Ирина Мустыгина, руководитель бренда "Моя территория".