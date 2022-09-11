Тюменцы могут попасть на премьеру документального фильма про буллинг

Жители Тюмени 14 сентября могут бесплатно посетить премьеру документального фильма про буллинг "Мы просто шутим". Как рассказал Moi-portal.ru режиссер Максим Федоров, в ленте собраны истории реальных людей, которые лично сталкивались с травлей в школе.

Герои картины "Мы просто шутим" делятся своими эмоциями, впечатлениями и переживаниями. Одни зрители узнают в этих историях себя, а кто-то взглянет на эти ситуации со стороны. Автор проекта надеется, что тюменцы проникнутся откровениями, сделают свои выводы и обратят внимание на данную проблему.

"Фильм возник по ряду факторов, один из которых — личный опыт жителей Тюмени. Многие люди сталкивались с буллингом, были свидетелями агрессивного отношения к другому человеку. Во время съемок мы сделали наблюдение: жертвами травли, например, в школе, становятся дети, которые как-либо отличаются от остальных. Это могли быть дискриминация по достатку семьи, месту рождения, характер человека и даже интересы", — поделился режиссер Максим Федоров.

Посмотреть тюменский документальный фильм "Мы просто шутим" жители и гости города смогут 14 сентября в 19:00 в кинотеатре "Синема Парк" (ул. Максима Горького, 70). Вход свободный. Необходимо пройти регистрацию.