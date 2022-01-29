Премьера тюменской ленты "Фильм про рак, в котором никто не плачет" состоится в феврале

В социальных сетях 4 февраля выйдет лента тюменки Марии Мицъ "Фильм про рак, в котором никто не плачет". Режиссер и актриса, играющая главную роль, сама лечилась от рака. Съемочная команда работала над ним на протяжении двух лет и сейчас заканчивает последний монтаж.

Мария Мицъ в фильме — главная героиня и по совместительству режиссер. В 2019 году у нее диагностировали рак молочной железы. За время лечения она познакомилась с другими онкобольными и решила снять свой фильм.

"Поскольку я всю жизнь работала в кино и медиа, решение было очевидным - почему бы не снять фильм про мою болезнь? К тому же я с самого начала делилась в социальных сетях своим состоянием и видела большой отклик", — рассказала Мария.

Фильм расскажет историю одной пациентки с раком, героями стали лечащие врачи Марии и ее семья. По видеосвязи снялся номинант Нобелевской премии Патч Адамс. По словам режиссера, кино получилось легким, но смешно будет не всегда. Более легкое отношение к болезни — та цель, которую Мария хочет достичь своим фильмом.

"Я очень надеюсь, что финал этого фильма станет новой главой в жизни зрителей. Новая философия жизни, пресловутая любовь к себе и умение на многие вещи реагировать по-другому — это то, что касается и онкопациентов, и людей без диагноза", — пояснила Мария Вслух.ру.