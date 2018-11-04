Ветераны и молодежь Тюмени проводят мероприятия на одной площадке

12:32 04 ноября 2018
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Ежегодный пленум Совета ветеранов Тюменского района состоится 4 ноября и впервые пройдет в рамках молодежного форума "Инициатива! Творчество! Интеллект!". Мероприятия приурочены к юбилею Тюменского района и символизируют связь поколений.

Более 29 тысяч пенсионеров проживают в Тюменском районе, многие из них объединены в 41 первичную ветеранскую организацию. Старшее поколение занимает активную жизненную позицию, участвует в областном конкурсе "Ветеранское подворье", где собирают большое количество призовых мест. В своих селах и деревнях ветеранские организации ухаживают за памятниками героям войны и труженикам тыла и привлекают к добрым делам подростков. Школьников учат заботиться о старшем поколении: в Тюменском районе в живых остался только 21 участник Великой Отечественной войны, 592 труженика тыла – эти люди нуждаются в особом отношении, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Планируется, что очередная встреча не только принесет много положительных эмоций всем участникам, но и поможет создать новые интересные проекты при взаимодействии двух поколений.

Теги: ветераны , молодежь , Тюменский район
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