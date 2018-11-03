Тюменцев приглашают в семейное "Космическое путешествие"

Фото группы " Космос / Молодежный театральный центр" "ВКонтакте"

Бесплатный интерактивный перфоманс для всей семьи "Космическое путешествие" покажут в тюменском молодежном театральном центре "Космос" в рамках Ночи искусств 4 ноября.

Принять участие в нем смогут все желающие в возрасте от 6 лет. С 20:00 до 23:00 малый зал превратится в космическое пространство с музыкой и инсталляциями, а авторские декорации и игра перформеров создадут особую атмосферу, пишет "Мой портал".

"Второй год в "Космосе" мы показываем спектакль в формате baby-среды "Космическое путешествие" для самых маленьких театралов от 6 месяцев. На нем все можно трогать, пересыпать, мять, ползать, сочинять музыку. Мы заметили, что такой интерактивный формат очень нравится и родителям, поэтому для Ночи искусств мы подготовили иммерсивно-сенситивное представление и для взрослых, и для детей", — уточнила руководитель проектного офиса молодежного театрального центра "Космос" Марина Деликатная.

Особенность представлений в формате baby-среды — использование необычных материалов для создания декораций, например, пшена, кассетной ленты и простого шкафа. В качестве перформеров выступят студенты Тюменского государственного института культуры.