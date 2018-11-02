Тюменцам предлагают решить, как обустроить сквер Пограничников

15:09 02 ноября 2018
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В жилом районе Казарово есть сквер Пограничников.  На его главной площадке установлен памятник пограничникам Тюменской области, погибшим при исполнении воинского долга. Также на территории сквера установлены артиллерийские орудия – четыре пушки военных лет,  вертолет, памятник Феликсу Дзержинскому, памятник пограничной собаке, рядом с которым возвышается камень с подробным описанием подвигов собак в военное время.

Каждый год на территории сквера появляется новый монумент на военную тематику или открывается мемориальная доска.

Пришло время сделать в сквере комплексное благоустройство и при условии сохранения всех памятников, сделать территорию более функциональной, комфортной и удобной для жителей.

Высказать свое мнение и предложения горожане могут на портале "Я решаю!" в рубрике "Мозговой штурм".

Фото - "Тюмень- наш дом".

Теги: благоустройство , местное самоуправление , опрос , сквер
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