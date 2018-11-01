Топ мероприятий в Тюмени на 2–5 ноября

"Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет ТОП мероприятий на 2–5 ноября. В Тюмени пройдет "Ночь искусств", интересные концерты, выставки, мастер-классы и многое другое.

Открытие выставки художника Вадима Веселова "Я и звезды"

Вадим Веселов живет в деревне Быстрая Голышмановского района. Его работы удивляют своеобразием и светом. Наша природа достаточно сурова и мрачна, и условия, в которых обитают тюменские мастера, далеко не радужные.

Но картины В. Веселова просто лучатся радостью и теплом. И это исходит от личности художника, его мироощущения. Сам мастер признается, что главный мотив творчества — самоирония русского человека, его жизненная стойкость, и ценой собственного творческого бытия он подтверждает эту мысль.

Когда: 2 ноября 18:00 и вплоть до декабря

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Вход свободный в день открытия

Группа "Сказки Чёрного Города"

Группа испытала влияние самых различных коллективов, среди которых "Rammstein", "In Extremo", "Children of Bodom","Green Day" и другие, поэтому не придерживается какого-то определенного направления в музыке и успешно сочетает в себе различные музыкальные стили. Важным этапом развития стали три совместных концерта с "Королем и Шутом" (2010–2011), а также совместный трек с Михаилом Горшенёвым "Оборотень", который был записан в Воронеже 6 апреля 2013 года. Авторство этой композиции с момента появления в сети в 2009 году и по настоящее время с завидной регулярностью приписывается "Королю и Шуту".

Когда: 2 ноября в 19:00

Где: YesRockClub (ул. Ленина, 4)

Стоимость: 500–600 рублей

T-Fest

Самый молодой музыкант творческого объединения "Газгольдер", который в 2017 году стремительно ворвался во все музыкальные чарты и хит-парады.

Когда: 3 ноября в 20:00

Где: КТЗ "Байконур" (ул. Максима Горького, 44/3)

Стоимость: 1100–2500 рублей

Чемпионат России по футбольному фристайлу

Более сотни спортсменов со всей страны приедут в Тюмень, чтобы в формате баттла определить лучшего. Победитель отправится представлять Россию на чемпионате мира в Варшаве.

В судейский состав войдут сильнейшие фристайлеры мира и один из самых популярных футбольных блогеров YouTube, ведущий канала "Живой футбол" Слава Черненко. Также в рамках чемпионата пройдёт турнир в дисциплине "Панна". Участвовать могут все желающие.

Когда: 3 ноября в 17:00

Где: Легкоатлетический манеж (ул. Луначарского, 12)

Вход свободный!

Ночь искусств

Всероссийская акция "Ночь искусств" накроет Тюмень в ночь с 4 на 5 ноября. Пройдет она под слоганом "Искусство объединяет" сразу на нескольких площадках областной столицы.

Когда: 4 ноября с 16:00 до полуночи

Где: сразу на нескольких площадках города (в основном музеи)

Стоимость: есть бесплатные мероприятия, есть платные от 50 рублей

Кастинг "Первого канала" для детского телешоу "Лучше всех" с Максимом Галкиным

Юные тюменцы смогут заявить о себе на всю страну. "Лучше всех" — детское телевизионное шоу талантов. Если ваш ребенок проявляет экстраординарные способности в творчестве, спорте или науке, если он лучше всех поет, танцует или делает что-либо еще, то у вас есть уникальный шанс заявить о таланте своего чада.

Чтобы принять участие в кастинге, необходимо подготовить выступление и записаться на мероприятие по телефону +7 (3452) 45-47-26. Каждому участнику будет дано 12 минут для того, чтобы удивить членов жюри.

Когда: 4 ноября

Где: ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26)

Участие бесплатно!

Продолжение здесь.