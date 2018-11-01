87% тюменцев признают наличие дискриминации по возрасту при трудоустройстве

Как оценивают положение лиц старшего возраста на российском рынке труда жители Тюменской области, выяснила служба исследований HeadHunter.

На вопрос, есть ли дискриминация по возрастному признаку на российском рынке труда, 87% тюменцев ответили "точно да" и "скорее да". За три года доля тех, кто явно замечает наличие эйджизма, увеличилась почти вдвое. Столь большая разница может объясняться широким общественным резонансом, который вызвал законопроект о повышении пенсионного возраста, считают исследователи.

Согласно результатам исследования, основная проблема при трудоустройстве людей старше 45 лет — низкая зарплата, этот фактор отмечают 62% соискателей. Также участники опроса отмечают, что сложно найти работу с официальным оформлением по ТК РФ (31%) и удобную территориально (29%). Треть соискателей считают, что, помимо прочего, трудоустроиться им мешает высокая конкуренция в отрасли. Отдельно стоит отметить то, как соискатели старшего поколения оценивают роль своего возраста при приеме на работу: почти три четверти опрошенных считают, что это создает дополнительные трудности и играет не в пользу соискателя. Положительную роль своего возраста в этом вопросе отмечает лишь 3% работников старше 45 лет.