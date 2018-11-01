"Молодость" Тюменского драмтеатра номинирована на "Золотую маску"

Фото: Фрол Подлесный, группа "Тюменский Большой Драматический Театр" / vk.com

Тюменский драматический театр номинирован на национальную театральную премию "Золотая маска" со спектаклем "Молодость". Работа представлена в пяти номинациях: "Спектакль большой формы", "Работа режиссера" (Данил Чащин), "Женская роль" (Кристина Тихонова), "Мужская роль" (Сергей Скобелев) и"Работа художника" (Дмитрий Горбас).

Формируя список номинантов, эксперты отсмотрели в театрах и на видеозаписи 791 спектакль в более чем ста городах России. Экспертными советами был сформирован лонг-лист премии — список наиболее заметных спектаклей сезона 2017/2018.

В следующем году театральная премия отмечает 25-летие. Основная конкурсная программа фестиваля "Золотая Маска" пройдет в Москве в феврале–апреле 2019 года. Церемония вручения премии состоится 16 апреля на исторической сцене Большого театра.