Тюменские "Вечера на хуторе близ Диканьки" в шорт-листе национального фестиваля и премии "Музыкальное сердце театра"

В числе двух десятков лучших музыкальных спектаклей со всей страны он номинирован на премию сразу в 11 номинациях. Среди них – "Лучший спектакль", "Лучшая музыка", "Лучшее пластическое решение", "Лучшее световое оформление", "Лучший режиссёр".

Премьера 165-го юбилейного сезона вызвала у тюменских театралов большой интерес, так что в новогодние праздники на спектакль даже приходилось устраивать дополнительные показы.

"Надеемся, что мюзикл высоко оценит и профессиональное сообщество, и любители театрального искусства со всей России. Поздравляю композитора Евгения Кармазина, режиссера-постановщика Анну Фекету, всю команду спектакля и наш театр", – отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Фестиваль "Музыкальное сердце театра" пройдет в этом году с 10 по 20 ноября в Кемеровской области. Это единственный в России театральный проект, посвященный исключительно музыкально-драматическим спектаклям неакадемического направления.