Тюменский драмтеатр получит грант на тифлокомментирование трех спектаклей

Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт" в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения "Особый взгляд" подвел результаты ежегодного грантового конкурса на организацию тифлокомментирования в театрах России. Тюменский БДТ стал победителем этого конкурса - спектакли театра станут доступны людям с нарушением зрения.

По словам руководителя программы "Особый взгляд" благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" Ксении Дмитриевой, тифлокомментирование является важной составляющей инклюзивной стратегии театров, так как позволяет незрячим людям "смотреть" спектакли. "Сейчас в России проживает более 330 тысяч людей с инвалидностью по зрению, для полноценного включения в общество этих людей необходимо развитие инклюзии, в том числе, в учреждениях культуры, ведь знакомство с искусством является неотъемлемой частью социокультурной реабилитации", - поясняет Ксения Дмитриева.

В этом году на участие в грантовом конкурсе поступило 153 заявки от театров из 62 городов и 41 региона России. Тюменский БДТ выиграл в двух номинациях: "Старт" и "Оборудование". В следующем сезоне театр подготовит к показу методом тифлокомментирования спектакли "Бесприданница", "Восемь женщин" и "Стасик, играй!".

Для ТБДТ это уже не первый опыт адаптации спектаклей для слабовидящих зрителей, аудиовизуальный перевод получили спектакли "Эшелон" и "Гроза".