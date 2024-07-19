Руководство драмтеатра по обвинению в мошенничестве отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении директора Тюменского драматического театра Сергея Осинцева и его заместителя Александра Чурсина. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

"Известно, что с января 2023 года по апрель 2024 года Осинцев и Чурсин совместно подготавливали договоры на совместный прокат спектаклей между организацией, фактическим руководителем которой являлся Чурсин, и ГАУК ТО "ТКТО" намеренно занижая доход ГАУК ТО "ТКТО" в меньшую сторону. Таким образом, похитили денежные средства на сумму более 14 млн рублей. По решению суда обвиняемые будут находиться под домашним арестом до 27 августа 2024 года", - сообщает объединённая пресс-служба судов Тюменской области.

В официальном комментарии по факту ареста директора театра и его зама информационный центр правительства сообщил, что департамент культуры Тюменской области в курсе данной ситуации и готов оказывать содействие следствию при необходимости.

"Независимо от обстоятельств, Тюменский драматический театр продолжит работу в штатном режиме. Необходимые решения, связанные с временным исполнением обязанностей директора театра, будут приняты ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение" в соответствии с законодательством", - подчеркивается в сообщении.