В Тюменской области за год создали более 130 театральных кружков и студий

Фото - https://depkult.admtyumen.ru

Учреждения культуры Тюменской области в 2022 году присоединились к проекту по созданию и развитию школьных театров, за год создано более 130 театральных кружков и студий в учреждениях культуры, в них занимаются свыше 3,5 тысяч воспитанников, три тысячи – бесплатно, сообщает депкультуры ТО.

Так, 75 детей разного возраста посещают театральную школу-студию Тюменского большого драматического театра, где уроки проводят профессиональные актеры. Участники студии играют главные роли в ведущих спектаклях ТБДТ, а многие ее выпускники успешно поступают в театральные вузы.

Своё мастерство юные актеры продемонстрировали на 20 театральных фестивалях и конкурсах, среди которых Всероссийский конкурс юных чтецов "Живая классика", фестиваль школьных спектаклей "Премьера", I региональный фестиваль-конкурс "Отечество судьбы", Театральный фестиваль "На бис!", Ермаковский фестиваль авторского и театрального творчества, Театральная неделя "Сказки славянских народов" и других.

Другими способами приобщения к театральному искусству являются экскурсии - за год в закулисье Тюменского драмтеатра и молодежного театра "Ангажамент" побывали более 1 300 человек. В рамках театрально-образовательного проекта "Образовательный театр" в ДК "Нефтяник" школьники посетили более 35 показов с участием студентов Тюменского института культуры, а также серию уроков. Около 200 школьников приобщились к искусству в рамках акции "Театр у школьной доски" Тюменского театра кукол.

Проект по созданию и развитию школьных театров реализуется совместно с департаментом образования региона.