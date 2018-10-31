"Хочу в Тюмень!": подари близким шанс выиграть поездку в твой город

Акция "Хочу в Тюмень!" стартует 1 ноября в ТРЦ "Галерея Вояж" (Герцена, 94). В 14:00 на первом этаже торгово-развлекательного центра (у входа со стороны улицы Мориса Тореза) соберутся тюменцы, которые отправят своим близким из других городов и стран открытки, чтобы пригласить их в наш город. Так они станут участниками розыгрыша одной из 5 поездок и одного из 50 подарков от партнеров проекта.

Стать участником проекта сможет каждый, отмечают в пресс-службе Агентства туризма и продвижения Тюменской области. Условия акции просты: нужно сделать фото открытки с красивым видом Тюмени и выложить в социальные сети с хештегом #хочувтюмень. Эту открытку с написанным от руки посланием можно бесплатно выслать друзьям или родственникам в любую точку земного шара. Получатели тоже смогут участвовать в розыгрыше на тех же условиях – им нужно выложить снимок с приветом из Тюмени в соцсети, указав в подписи #хочувтюмень.

Пять счастливчиков смогут выиграть билеты в Тюмень и обратно, еще 50 станут обладателями подарков от партнеров. Итоги розыгрыша будут подведены 22 декабря.

В ТРЦ "Галерея Вояж" 1 ноября пройдет еще один розыгрыш. Стойка с промоутерами начнет работу в 12:00. Каждый, кто заполнит открытку, получит карточку, где впишет свое имя и фамилию. А в 14:30 среди тех, кто заполнит карточки, ведущий разыграет купоны с 50-процентной скидкой на горячие источники "Верхний Бор", футболки VisitTyumen, сертификаты в кино и билеты в аквапарк.