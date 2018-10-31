Тюменские кванторианцы заняли призовое место на WorldSkills Russia Juniors

Фото пресс-службы ДТиС "Пионер"

В Екатеринбурге с 24 по 28 октября состоялся V Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2018. В число призеров "WorldSkills Russia Juniors" вошли и обучающиеся тюменского детского технопарка "Кванториум".

Детский технопарк представляли Дмитрий Барышев и Анна Кисляк (педагог – Булат Айметдинов). Ребята соревновались в компетенции "Изготовление прототипов (FS)" среди молодых людей в возрасте от 14 до 16 лет. Первый день был предоставлен знакомству с площадкой (чемпионат проходил на базе выставочного центра "Екатеринбург ЭКСПО") и оборудованием, с помощью которого в последующие дни участникам и требовалось выполнять задания. Для изготовления прототипа использовались самые передовые наработки для трёхмерного моделирования и 3D-печати, а также аппарат для высокоскоростного трёхмерного фрезерования по технологии CAM (процесс изготовления готовых протезов по созданным компьютерным моделям, задающим геометрию и стратегию обработки, с использованием роботизированного фрезерного станка).

"Задания были достаточно сложными. Конечно, они требовали большого знания программы, в которой мы работали, умения работать с разными видами оборудования и с чертежами. На протяжении всего чемпионата чувствовалось напряжение, сильная конкуренция, но помогала поддержка со стороны нашего эксперта Булата Илдаровича. Я даже не могу конкретно что-то выделить из того, что мне понравилось или запомнилось, так как мне запомнилось и понравилось все. Каждое действие или маленькое задание для меня было как некий шаг к завершению соревнований, преодолению в некоторой степени трудностей и маленькой победой", - поделилась впечатлениями участница и призёр "WorldSkills Russia Juniors" Аня Кисляк.

Ребятам надо было самостоятельно создать технологию разработки, проявить знания принципов работы различных механизмов и производства деталей прототипа из силиконовой резины и литейного пластика, показать навыки слесарной работы с зачисткой и шлифовкой разных материалов.

"На каждую команду выдавалось по два 3D-принтера и все необходимые материалы и аппараты. В качестве задания ребятам было необходимо самостоятельно спроектировать и собрать модель автомобиля Формулы-1. Нужно было смоделировать и воспроизвести крылья, корпус, днище и даже колеса: отдельно диски, отдельно резиновые шины. После требовалась шпаклёвка и покраска. Более того – модель в итоге должна быть радиоуправляемой. И наши ребята достойно справились с заданием", – рассказал Булат Айметдинов, педагог дополнительного образования квантума "Промышленный дизайн" детского технопарка "Кванториум" в Тюмени.

В итоге тюменские кванторианцы завоевали в своей компетенции серебряные награды, получив также дипломы участников и памятные призы. В отличие от предыдущих "WorldSkills Russia Juniors" участникам разрешили забрать с собой созданные в ходе выполнения заданий модели.

"Интерес к прототипированию у меня появился еще в 6 классе, когда я впервые решила поучаствовать в школьном проекте с моей дебютной работой "Клубничка" в САПР AutodeskMaya. Я сделала прототип клубники. Эта работа в САПР была максимально похожа на настоящую ягоду: с пупырышками, с зелёными листочками и формой, как у реальной клубники. В будущем я планирую продолжить свое участие в подобных соревнованиях и дальше заниматься проектной деятельностью в ДТ "Кванториум", - рассказала Аня Кисляк.

Напомним, главная миссия юниорского движения WorldSkills Russia – дать юным дарованиям возможность объективно выбрать профессию в стремительно меняющемся мире, определиться с образовательной траекторией и в будущем максимально быстро и легко найти свое место на рынке труда.

"Екатеринбург ЭКСПО" - это очень большая площадка, которая состоит из множества разных компетенций. Там находится много оборудования и материалов для того, чтобы показать свои способности. Думаю, подобные мероприятия – отличное место, чтобы проявить себя и даже в некоторой степени определиться со своей будущей профессией", - отметили Дмитрий Барышев и Аня Кисляк.