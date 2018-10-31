Участники программы "Кадры будущего для регионов" продолжают работу над проектами

Фото пресс-службы ДТиС "Пионер"

Один из этапов реализации стратегической инициативы АСИ "Кадры будущего для регионов" прошёл в Тюменском технопарке 29-30 октября. Участники в ходе проектных сессий пообщались с экспертами и оформили свои проекты, пройдя полный цикл их подготовки.

Как сообщили в пресс-службе Дворца творчества и спорта "Пионер", в рамках первого дня проектных сессий прошли мероприятия для участников, их родителей, а также презентации проектов с привлечением экспертов. Также ребятам давали практические задания с ограниченным временем на выполнение. Каждый пункт проекта участники могли согласовать с экспертами по проектной деятельности и получить практические рекомендации от опытных специалистов.

По словам руководителя Тюменской областной молодежной ассоциации тренеров "ТОМАТ", федерального тренера-эксперта Ассоциации тренеров Российского союза молодежи, руководителя программ проектного обучения Виталия Скоморохова, главная задача экспертной команды - передать технологии проектной деятельности участникам проекта и попытаться замотивировать их на дальнейшие конкретные действия по претворению их проектной инициативы в жизнь.

"В данном проекте принимают участие ребята, которые прошли отбор, а также губернаторскую школу и уже имеют оформленные проектные идеи. На сегодняшний день они имеют шанс поработать с реальными, живыми экспертами по проектной деятельности. С помощью прямого контакта ребята могут получить конкретные прикладные инструменты для их дальнейшей деятельности. Плюс ко всему на выходе сегодняшней работы они получат на бумаге оформленный проект с определённым алгоритмом дальнейших шагов", - рассказал Виталий Скоморохов.

Один из наставников команд, генеральный директор НП "Тюменский деловой клуб" Мария Шатохина лично встретилась с ребятами во время проектной сессии 29 октября. Один проект, где Мария выступает в качестве наставника, направлен на популяризацию ссузов, а второй на социальную адаптацию школьников в возрасте от 7 до 14 лет, например, из неполных семей.

"Я являюсь наставником двух проектов социальной направленности. Моя задача как наставника заключалась в том, чтобы выслушать участников и в случае необходимости помочь выстроить структуру проекта, логику, проанализировать ресурсы и финансовую базу. Во время проектной сессии мы поговорили о том, что ребята уже сделали для проекта и что планируют воплотить в реальность в ближайшее время. Мы успешно договорились о том, куда двигаться дальше, какие предстоят этапы и решили, когда будем встречаться для продолжения обсуждения деталей", - рассказала Мария Шатохина.

Благодаря наличию тьюторов для участников при необходимости будут построены индивидуальные планы развития. Если тьюторы будут понимать, что у ребят хорошо прописан календарный план, но им необходимо развить в себе компетенцию публичных выступлений для определённого шага, соответственно, для них будут организованы дополнительные встречи и обучение.

Тьютор одной из команд, студентка Тюменского государственного медицинского университета Мария рассказала о том, чем занимается ее команда сегодня: "Наша команда нацелена на развитие интеллектуального проекта среди школьников и, возможно, взрослых. На данный момент участники должны подготовить цель проекта, поработать с наставниками, составить полное описание проекта и реализовать его. В реализации им помогают кураторы".

Тьютор Кирилл обучается в Тюменском колледже транспортных технологий и сервиса. Он поделился основной идеей проекта в своей группе: "Работаем над проектом "Тест-драйв", он направлен на популяризацию ссузов. Мы даём возможность школьнику прожить один день в формате студента средне-специального учебного заведения, а также снимаем репортажи из жизни ссузов. Реализация рассчитана на 8 месяцев, к концу проекта мы планируем создать медиакарту (интерактивную карту Тюменской области), на которой будут указаны ссылки на все наши видео о колледжах".

Направления проектов участников стратегической инициативы "Кадров будущего для регионов" самые разнообразные. Так, например, школьник Жанибек задействован в проекте по созданию усовершенствованного микробно-топливного элемента.

"Основная цель нашего проекта - популяризировать изобретение, которое было придумано ранее в более крупных масштабах, придать ему огласку и повсеместное практическое применение", - сообщил Жанибек.

Ученица тюменской гимназии Екатерина участвует в проекте "Безопасный город". "Он направлен на улучшение безопасности на дорогах: чтобы было меньше аварий и смертей. Также мы решили уделить внимание экологии, ведь с уменьшением числа автотранспорта уменьшается и количество газов", - рассказала школьница.

Программа проектных сессий стратегической инициативы "Кадры будущего для регионов" в Тюменской области оказалась востребованной и актуальной не только для самих участников, которые уже прошли через несколько этапов и приступили к доработке своих проектов, но также привлекла внимание молодых исследователей, которые заняты проектной деятельностью и стремятся получить дополнительные знания и навыки для дальнейшего развития. Так, в мероприятиях в Тюменском технопарке приняли участие воспитанники детского технопарка "Кванториум" Дворца творчества и спорта "Пионер". Они посетили образовательные блоки и были вовлечены в обсуждение проектов.

Отметим, всего в проекте "Кадры будущего для регионов" принимают участие 7 субъектов Российской Федерации. В Тюменской области в программу вошли 141 участник из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска и других районов юга региона.

Стратегическая инициатива проходит в несколько этапов, среди которых отборочный конкурс "Фокус внимания", трехдневное обучение в "Губернаторской школе", реализация индивидуальных программ и презентация подготовленных проектов на площадках всероссийского форума "Наставник". Итоговое мероприятие по реализации инициативы и защита проектов состоится в марте 2019 года.