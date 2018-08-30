Александр Пересторонин: участие в конкурсе "Тюменская марка" - возможность проявить гражданскую позицию

Конкурс "Тюменская марка" поможет предприятиям продвинуть свой продукт и повысить его узнаваемость. А для горожан это возможность проявить свою гражданскую позицию в роли "народных экспертов" Об этом заявилсопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта по Тюменской области Александр Пересторонин.

"Очень важно проявить активную гражданскую позицию и принять участие в конкурсе в качестве эксперта, посмотреть, какие предприятия являются лучшими и какие товары необходимо продвигать не только в Тюмени, но и в Российской Федерации. Компаниям-участникам "Тюменская марка" даст очень много преимуществ, в частности, это хороший пиар, продвижение своего продукта и повышение его узнаваемости", - прокомментировал Александр Пересторонин в своем видеообращении.

Отметим, конкурс "Тюменская марка" до 7 сентября формирует список участников и "народных экспертов", которые станут главными героями бизнес-соревнования в этом году. Уже поступило несколько десятков заявок.

Жителей Тюмени, которым исполнилось 18 лет, приглашают стать "народными экспертами". Им предлагается выезжать на предприятия, осматривать производства, высказывать мнения о продукции участников и выставлять оценки. Самым активным вручат ценные призы. Чтобы стать экспертом, необходимо зайти на сайт www.marka72.ru, нажать вкладку "Регистрация для участников конкурса и народных экспертов", внести свое имя, телефон и ответить на несколько вопросов о конкурсе. Телефон горячей линии: 288-401.