Областные депутаты становятся "народными экспертами" конкурса "Тюменская марка"

Депутаты Тюменской областной думы Юрий Конев и Николай Бабин зарегистрировались в качестве "народных экспертов" на участие в конкурсе "Тюменская марка-2018" и призывают жителей последовать их примеру.
Юрий Конев отметил, что поддерживает желание организаторов конкурса сделать "Тюменскую марку" поистине народным праздником: "Жителям области представляется возможность посетить предприятия областной столицы, увидеть производства своими глазами и оценить качество продукции. В результате товаропроизводители Тюмени получат известность, кто-то – народное признание и возможность иметь статус победителя "народного выбора".
Николай Бабин подчеркнул, что для малого и среднего бизнеса Тюмени важна обратная связь от жителей области, которая позволит узнать ожидания потребителей, исправлять недостатки в работе, развиваться и улучшать качество продукции.
С 27 сентября в течение месяца депутаты Тюменской областной думы вместе с другими народными экспертами конкурса будут выезжать на предприятия и ставить оценки компаниям Тюмени. 26-27 октября состоится масштабная выставка "Тюменская марка-2018" в здании спорткомплекса "Центральный", на которой определятся победители народного выбора.
Регистрация "народных экспертов" на сайте www.marka72 продолжится до 7 сентября. Телефон горячей линии: 288-401. Конкурс "Тюменская марка" проводится в Тюмени уже 16 раз.
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