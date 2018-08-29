В Тюменской области стартовала музейная акция "Приобщение"

18:05 28 августа 2018
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Центр культуры и досуга Нижнетавдинского района стал первой площадкой показа художественных произведений из музейного собрания Тюменского музейно-просветительского объединения в рамках музейной акции "Приобщение", посвященной 75-летию Тюменской области.

Как рассказали в пресс-службе музейно-просветительского объединения Тюменской области, на торжественном открытии выставки выступили представители районной администрации. Так, заместитель Главы района Павел Рухлов отметил важность прямого доступа к живописным полотнам для жителей сельской местности.

Директор АУ "Культура" Наталья Буракова поблагодарила генерального директора Тюменского музейно-просветительского объединения Светлану Сидорову за организацию мероприятия, высоко оценив его с точки зрения значимости для разных поколений сельчан, включая детей и юношество.

С приветственным словом выступила начальник управления маркетинга и туризма Тюменского МПО Наталья Вертянкина, поблагодарив за поддержку и устойчивый интерес к событиям в сфере культуры правительство Тюменской области. 

В рамках церемонии открытия выставки состоялась экскурсия и мастер-класс для педагогов, которые провела Дарья Щуркина, и.о. начальника отдела музейно-просветительской деятельности ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение". 

Акция "Приобщение" продлится до сентября 2019 года. Благодаря передвижным выставкам почти 300 тысяч жителей районов увидят художественные полотна XX века.

Теги: выставки , картины , музей , Нижнетавдинский район
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